Запрянов: ВВС поддържат необходимата готовност за защита на въздушното пространство на страната

Военновъздушните сили поддържат необходимата готовност за защита на въздушното пространство на страната, самостоятелно или в рамките на Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, в случай на масово влитане на дронове. Това заявява министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос от народния представител "Продължаваме промяната - Демократична България" Даниел Лорер. Отговорът е публикуван на сайта на Народното събрание.

Въпросът на Лорер е относно готовността на България за противодействие на масирани атаки от безпилотни дронове.

След инцидента в полското въздушно пространство са предприети действия и мерки за усилване на наблюдението и охраната на въздушното пространство в североизточно направление, посочва Атанас Запрянов.

Полша използва оръжия, за да свали цели след многократни нарушения на въздушното пространство по време на руска атака срещу Украйна, съобщи премиерът Доналд Туск на 10 септември.

Министерство на отбраната изгражда необходимите способности за борба с безпилотни летателни апарати още преди случая с масовото навлизане на дронове във въздушното пространство на Полша, отбелязва военният министър. МО инициира няколко проекта за закупуване на оръжейни системи, които са в ход и същите ще осигурят допълнителни способности на въоръжените сили, добавя Запрянов.