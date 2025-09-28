БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Заради нерегламентирани превози: Над 200 населени места са без обществен автобусен транспорт

Заради нерегламентирани превози: Над 200 населени места са без обществен автобусен транспорт

от БНТ , Източник: БНР
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Снимка: БТА/Архив
Над 200 малки населени места са без обществен автобусен транспорт заради нерегламентирани превози. Това посочиха за БНР от Националното сдружение на автобусните превозвачи в България. Според председателя му Петър Захариев този вид превози пречат на бизнеса:

"Това са превози на пътници по дублиращи автобусните линии с леки коли, микробуси или таксита. Превозвачи, които използват личните си автомобили и возят обикновено по цената на билета на автобуса и практически извършват нелоялна конкуренция, защото там няма билети, няма застраховка на пътниците. Посоката е да работим съвместно със съответните органи на Министерството на транспорта, с Министерството на финансите".

Според Дамян Войновски - бивш изпълнителен директор на Изпълнителна агенцията "Автомобилна администрация", е необходим нов регламент, включително създаването на единен контролен орган:

"Основно контрола на нерегламентираните превози се извършва от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", но тези превози основно се извършват с бусове 8+1 места, които "Автомобилна администрация" самостоятелно не може да контролира. Необходимо е да иска съдействие на полицията, на "Гранична полиция", за да могат да проверят. Също така, когато има акция, понеже са намесени доста служби, започва да има изтичане на информация и съответно ефективността не е достатъчно добра".

Радомир Чолаков: КЗК не е бухалка, а превенция
Радомир Чолаков: КЗК не е бухалка, а превенция
Започват профилактични кардиологични прегледи в "Пирогов" Започват профилактични кардиологични прегледи в "Пирогов"
Чете се за: 01:05 мин.
Младият дух на рока оживя около Централна гара Младият дух на рока оживя около Централна гара
Чете се за: 01:05 мин.
Волейболната треска завладява Бургас — финалът на Световното ще се гледа на голям екран пред Общината Волейболната треска завладява Бургас — финалът на Световното ще се гледа на голям екран пред Общината
Чете се за: 01:10 мин.
Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради паднало дърво, има леко пострадал пътник Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради паднало дърво, има леко пострадал пътник
Чете се за: 01:20 мин.
Столичната община: Няма задължение за нови декларации за такса „Битови отпадъци“ Столичната община: Няма задължение за нови декларации за такса „Битови отпадъци“
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

България днес е волейбол: Успех, момчета!
България днес е волейбол: Успех, момчета!
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно
Чете се за: 03:05 мин.
Национални отбори
Изборът: Ключов ден за бъдещето на Молдова Изборът: Ключов ден за бъдещето на Молдова
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Масови протести в Портланд, Тръмп изпрати военни
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Започват профилактични кардиологични прегледи в "Пирогов"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Радомир Чолаков: КЗК не е бухалка, а превенция
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Превалявания от дъжд в западните райони
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
