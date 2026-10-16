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Заради незаконни сметища ще бъдат съставени актове на кметовете на "Кремиковци" и "Нови Искър"

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Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите
Снимка: БТА
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На кметовете на районите „Кремиковци“ и „Нови Искър“ в столицата ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения заради непремахнати сметища, съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова в рамките на парламентарния контрол.

Карамфилова каза, че след проверка през юни са дадени предписания на кметовете на двата района за премахване на сметищата. Кметът на „Нови Искър“ е изпратил писмо до Столичния инспекторат за почистване на частните имоти, а от Инспектората са го уведомили, че на собствениците са дадени предписания за тяхното почистване.

Кметът на район „Кремиковци“ е уведомил по официален път РИОСВ-София, че районът е второстепенен бюджетен разпоредител и не разполага с финансов ресурс за ликвидиране на установените нерегламентирани сметища, каза още екоминистърът.

В началото на октомври отново е извършена проверка на място, при която са установени локални замърсявания с излезли от употреба гуми, пластмаса, дървесина, строителни, едрогабаритни и битови отпадъци, каза Росица Карамфилова. Тя посочи, че имотите продължават да бъдат неоградени, със свободен достъп за външни лица.

От РИОСВ-София са предприети административно-наказателни мерки, като са изпратени покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения на кметовете на „Кремиковци“ и „Нови Искър“, каза министърът. Писмата са им изпратени по електронен път и поканата е да се явят на 20 октомври за съставяне на акт, добави министърът, като уточни, че част от имотите са публични.

#министър на околната среда и водите Росица Карамфилова #район "Кремиковци" #"Нови Искър" #нерегламентирани сметища #глоби

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