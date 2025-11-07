Заради саботаж ЕС ограничава визите за руски граждани

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
По света
Европейската комисия прие по-строги правила за визите за руски граждани, предвид повишените рискове за сигурността, произтичащи от непровокираната и неоправдана агресия на Русия срещу Украйна, включително използването на миграцията като оръжие, актове на саботаж и потенциална злоупотреба с визи.

Отсега нататък руските граждани вече няма да могат да получават многократни визи. Това означава, че те ще трябва да кандидатстват за нова виза всеки път, когато планират да пътуват до ЕС, което ще позволи щателен и чест контрол на кандидатите, за да се смекчи всеки потенциален риск за сигурността.

Целта е да се смекчат заплахите за обществения ред и вътрешната сигурност, като същевременно се допускат изключения за ограничени и обосновани случаи, като например независими журналисти и защитници на правата на човека, като се гарантира еднакво прилагане във всички държави членки и се предотвратява заобикалянето.

Кая Калас, върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: "Незаконното нахлуване на Русия в Украйна създаде най-опасната среда за сигурност в Европа от десетилетия. Сега сме изправени пред безпрецедентни смущения и саботажи от дронове на наша земя. Имаме задължението да защитаваме нашите граждани. По-строги правила вече ще се прилагат за руски граждани, които искат виза за пътуване до ЕС. Пътуването до ЕС и свободното му движение в него е привилегия, а не даденост."

