БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Заради заплаха от украински дронове ограничиха работата на редица руски летища

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази

Русия и Украйна се атакуват взаимно на практика всяка нощ

Заради заплаха от украински дронове ограничиха работата на редица руски летища
Снимка: БТА
Слушай новината

Ограничения бяха въведени тази нощ в работата на редица руски летища заради заплаха от украински дронове, предаде ТАСС, като се позова на властите.

Мярката бе наложена в Сочи, Краснодар, Геленджик и Нижни Новгород. Местните летища временно не обслужват полети.

Впоследствие мярката бе наложена също в Ярославъл и Калуга.

По-рано подобни ограничения бяха въведени и в Саратов. Местното летище обаче вече поднови работа.

Въздушна тревога е обявена в редица руски области.

Русия и Украйна се атакуват взаимно с дронове на практика всяка нощ.

Петима души бяха убити при голямо руско въздушно нападение срещу съседната държава миналата нощ. Украйна от своя страна често взима на прицел в последно време енергийна инфраструктура в Русия.

Почти 40 хиляди души са останали без ток в Белгородска област след украински обстрел, съобщи междувременно в "Телеграм" губернаторът на руския пограничен регион Вячеслав Гладков.

#атаки с дронове #руски летища #Русия #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
1
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
2
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
3
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Ограничават достъпа до Елените
4
Ограничават достъпа до Елените
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
5
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
6
Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Русия

Един човек загина, а над 30 са ранени, руски дронове удариха пътнически влак в Украйна
Един човек загина, а над 30 са ранени, руски дронове удариха пътнически влак в Украйна
Русия обяви журналистката Марина Овсянникова за "чуждестранен агент" Русия обяви журналистката Марина Овсянникова за "чуждестранен агент"
Чете се за: 01:35 мин.
Задържаният руски танкер от „сенчестата флота“ вече плава към Суецкия канал Задържаният руски танкер от „сенчестата флота“ вече плава към Суецкия канал
Чете се за: 00:47 мин.
Русия: Изборите в Молдова бяха позорен цирк - манипулиране на демокрацията по западни шаблони Русия: Изборите в Молдова бяха позорен цирк - манипулиране на демокрацията по западни шаблони
Чете се за: 02:22 мин.
Френски военни се качиха на предполагаемия кораб от руския "сенчест флот" Френски военни се качиха на предполагаемия кораб от руския "сенчест флот"
5059
Чете се за: 00:42 мин.
Тодор Тагарев за дроновете: Провокация на 100% Тодор Тагарев за дроновете: Провокация на 100%
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Жълт и оранжев код за значителни валежи в понеделник
Жълт и оранжев код за значителни валежи в понеделник
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"След дъжд качулка": Кой ще поеме отговорност за компроментираната инфраструктура в Елените? "След дъжд качулка": Кой ще поеме отговорност за компроментираната инфраструктура в Елените?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Царево в очакване на нови интензивни валежи, активират BG-ALERT Царево в очакване на нови интензивни валежи, активират BG-ALERT
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ще се увеличи ли със 136 лева минималната работна заплата?
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Финансови скандали и липса на прозрачност: В ЕП обсъждат два вота...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
В стремеж към мир: Непреки преговори между Хамас и Израел в Египет
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Снежна блокада на Еверест - 350 туристи бяха спасени от силна буря
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ