Заседание на правителството: Министерският съвет решава финансирането на МОН и общините

Правителството се събира на заседание днес в Министерския съвет.

Дневният ред е съставен от 18 точки, сред които проект за придобиване на боеприпаси за машините „Страйкър“ и приемане на стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база.

Служебният кабинет ще обсъди и финансирането на Министерството на образованието и науката, на държавните университети и на общините за 2026 г.