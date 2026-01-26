Защитник на Рома извън терените за около месец

Полузащитникът на Рома Ману Коне ще бъде извън терените около месец, твърди Sky Sports Italia. Националът на Франция получи травма по време на равенството с Милан – 1:1 вчера и бе заменен принудително. Резултатите от прегледите са показали, че той е с мускулно разтежение.

Французинът пристигна на “Олимпико” през лятото на 2024 г. от Борусия (Мьонхенгладбах). През този сезон той игра в 29 мача във всички турнири и отбеляза 2 гола и даде 1 асистенция.