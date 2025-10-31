БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Защо Гърция въвежда доброволна служба за жени от 2026 г.?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

Гърция ще започне доброволно набиране на жени за армията от 2026 г., като за начало ще бъде сформирано специално звено от около 100–200 доброволки.

Министърът на отбраната Никос Дендиас заяви, че целта е да се изгради нова инфраструктура и култура, които да позволят жените да служат редом с мъжете, когато това се наложи.

В момента жените съставляват около 17% от гръцките въоръжени сили, а новата програма има за цел да засили тяхното участие и ролята им в отбраната.

Участието ще бъде изцяло доброволно, като се предвиждат и стимули за младите жени, които решат да се включат.

„Време е да направим още една крачка напред“, каза Дендиас. „Да покажем, че жените са равноправна част от силите, които защитават нашата страна.“

