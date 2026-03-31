Заслужени бурни аплодисменти посрещнаха Лора Христова в новата зала в родния ѝ град

Троян тържествено посрещна бронзовата медалистка от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина Лора Христова.

В новата спортна зала в града тя изрази надежда, че нейният успех ще помогне за по-добри условия за подготовка на биатлонистите в България.

Троян е един от особените центрове за биатлон в България. На фона на спечеления медал от Лора Христова, от клубовете се надяват на свежи инвестиции в базата.

Градската управа награди и четвъртата в спринта от световното първенство по биатлон за девойки Рая Аджамова, както и медалиста от шампионата на планетата по ски ориентиране Станимир Беломъжев.