Затопляне и слънчево време до средата на новата седмица

Чете се за: 02:30 мин.
У нас
време - слънце - пролет - лято
Снимка: илюстративна
През следващите дни времето в страната ще се затопли и ще бъде слънчево, като тези условия ще се задържат до средата на новата седмица.

Дотогава ще остане по-често слънчево. И днес не е изключение. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, по Черноморието - от изток-североизток. Температурите ще са между 23° и 28°, в София - около 24°.

И през нощта ще остане безоблачно, утре сутринта на места в Източна България - с ниска облачност. Ще духа слаб западен вятър. Минималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в София - около 8°, но в отделни котловини и низини ще паднат до около 6° .

Дневните продължават да се повишават по план и утре ще са от 25° до 30°, в София - около 26°. През деня ще преобладава слънчево време. Главно в Източна България облачността временно ще се увеличава. Ще духа слаб, в Източна България и по Черноморието - умерен вятър от североизток. И на морския бряг ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 23° и 25°, колкото е и температурата на водата. Вълнението на морето ще остане умерено.

Същата ситуация се очаква и в планините - ще бъде слънчево, с по-значителни увеличения на облачността около и след обяд главно в масивите от източната половина на страната.

Остава обаче доста ветровито - Ще духа умерен до силен североизточен вятър, който през деня все пак леко ще отслабне.

До следващата сряда ще е слънчево. С изключение на сутрешните часове - в Източна Българияя до около обяд ще бъде със значителна ниска облачност. В неделя в крайните югоизточни райони има вероятност да превали. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Слабо ще се затопли и в понеделник и във вторник минималните температури ще са предимно между 11° и 16°, а максималните - между 26° и 31°. В сряда от запад на изток ще се увеличи средната и висока облачност, все още без валежи, за разлика от четвъртък.

