ИЗВЕСТИЯ

Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

Затварят училищата в Букурещ заради лошото време

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Засегнати са четири окръга в Югоизточна Румъния

Румъния Букурещ
Снимка: БГНЕС
Комитетът за извънредни ситуации в Букурещ реши всички училища и детски градини в румънската столица да бъдат затворени утре заради очакваното лошо време.

Властите в югоизточните окръзи Гюргево, Яломица, Констанца и Кълъраш вече обявиха, че училищата и детските градини ще останат затворени утре заради прогнозираните поройни дъждове, силен вятър и повишен риск от наводнения.

Обявеният червен код за опасност от наводнения е в сила за окръзите Констанца, Кълъраш, Яломица, Гюргево, Илфов и столицата Букурещ от 21:00 часа тази вечер до 23:00 часа утре. В редица други окръзи в югоизточната част на страната е обявен оранжев код за опасно време.

Департаментът за извънредни ситуации отправи серия от препоръки към населението, включително да избягват дейностите на открито, да затворят и обезопасят прозорците и вратите на жилищата, да избягват стоенето под дървета, стълбове или рекламни пана, да не докосват паднали на земята електрически кабели, да не преминават през реки и да не стоят на бреговете им.

В черноморския окръг Констанца властите вече предприеха първите мерки за защита на населението, като разположиха чували с пясък в ниските зони на града, за да предотвратят събиране на вода и евентуални наводнения.

#Букурещ #румъния #затворени училища #детски градини #лошо време

