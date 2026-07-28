Здравният министър Катя Ивкова смени четирима членове на Съвета на директорите на „Бул Био – НЦЗПБ“

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова освободи четирима членове на Съвета на директорите на „Бул Био – Национален център по заразни и паразитни болести“ ЕАД и назначи нови на тяхно място. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването. Новият състав ще изпълнява функциите си до провеждането на конкурсна процедура по реда на Закона за публичните предприятия.

Освободени са Десислава Билева, Бистра Колева-Маджарова, Стефан Гърчев и Румен Кофинов. За нови членове на Съвета на директорите са назначени Иво Тодоров като независим член, както и Климент Петров, Доротея Робева и Вероника Чанева като представители на държавата. Ани Александрова-Найденова запазва мястото си в Съвета на директорите. Решението е взето след анализ на финансовите отчети на дружеството, одитен доклад на Министерството на здравеопазването, информация от досегашното ръководство и констатациите от инспекция на Световната здравна организация, включително по изпълнението на плана за коригиращи и превантивни действия.

От Министерството посочват, че дружеството е приключило 2025 г. с отрицателен финансов резултат, а негативната тенденция продължава и през 2026 г. Към 31 март е отчетена счетоводна загуба от 872 хил. евро. Според анализа през последните шест години финансовият резултат на дружеството се е влошил от печалба от 8 млн. лева до загуба. Установени са производство и продажба на продукти с отрицателна рентабилност, реализация под пълната производствена себестойност, нарастващи разходи, влошена ликвидност и недостатъчно ефективен контрол върху финансовите и производствените рискове.

Одитът на здравното министерство и материалите от инспекцията на Световната здравна организация са установили съществени слабости в системата за управление на качеството и при изпълнението на плана CAPA. Според министерството част от предвидените мерки не са окончателно изпълнени или ефективността им не е доказана, което създава рискове за производствената дейност и регулаторното съответствие на дружеството.

„Натрупаните загуби, забавените коригиращи мерки и нарастващият регулаторен риск изискват незабавно управленско решение. Не можем да подминем и напрежението в дружеството, протестите и загубата на диалог със служителите“, каза министър Катя Ивкова.

По думите ѝ новото ръководство има задача да възстанови финансовата устойчивост, производствената надеждност и доверието в дружеството. На новия състав е възложено да извърши цялостен анализ на финансовото състояние на дружеството, да представи актуализирана прогноза до края на 2026 г., да предприеме мерки за ограничаване на загубите и подобряване на ликвидността, да ускори изпълнението на плана CAPA, както и да гарантира непрекъснатото производство и договорените доставки, да ограничи регулаторните рискове и да възстанови диалога със служителите.

„Бул Био – НЦЗПБ“ ЕАД е дружество със 100% държавно участие, което произвежда ваксини, серуми, лекарствени и други биологични продукти със стратегическо значение за общественото здраве, посочват още от Министерството на здравеопазването.

По-рано днес служители на държавното дружество "Бул Био - НЦЗПБ" протестираха за пореден ден срещу лошо управление на дружеството, както и заради финансовата загуба, отчетена през миналата година, и липсата на визия за бъдещото му развитие. Протестиращите настояха за оставката на цялото ръководство на "Бул Био - НЦЗПБ".