Зеленски назначи бивш посланик на Украйна в САЩ за свой съветник

По света
Оксана Маркарова е новият съветник по възстановяването и инвестициите

визита украинския президент зеленски испания
Снимка: БГНЕС
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че назначава бившия украински посланик в САЩ Оксана Маркарова за свой нов съветник по възстановяването и инвестициите, предаде Ройтерс.

„От днес Оксана Маркарова ще продължи да подкрепя нашата държава като мой съветник по възстановяването и инвестициите“, написа той в „Екс“

„Освен основната цел да защитим нашата независимост и ежедневната работа за осигуряване на оцеляването на Украйна, имаме и дългосрочна цел: Да дадем на Украйна възможност да се възстанови след сраженията и да възобнови нормалното си икономическо развитие“, добави Зеленски.

