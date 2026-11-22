Животновъди, земеделци и пчелари излязоха на протест в Триъгълника на властта с настояване за дългосрочна държавна политика за развитие на сектора. Според тях производителите са поставени в зависимост от административни решения, непрекъснати проверки, сложни процедури и субсидии, до които невинаги достигат хората, които действително произвеждат. Затова искат справедливо разпределение на средствата, прозрачност и контрол.

Георги Якимов, животновъд: „Да се намали административната тежест - по-малко бюрокрация за нас. Трябва постоянно да попълваме заявления, декларации, регистрации. Имам колега, изключителен кравар, но не се справя с документацията.“

Виолета Ботева, лекар: „Всички ние, които искаме здрави деца, здраво поколение, трябва да защитаваме българското производство, защото то със сигурност превъзхожда това, което идва от чужбина.“

По темата работиха: Христо Ценов, Мая Димитрова