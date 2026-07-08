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Жан-Филип Гбамин: Тук съм, за да печеля трофеи

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Спорт
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С богат опит от първенства като тези в Германия, Англия, Русия, Турция, Франция и Швейцария, той сподели какво го е привлякло към „червените“ и какви са амбициите му с отбора.

Жан-Филип Гбамин
Снимка: Официален сайт / cska.bg
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Новото попълнение на ЦСКА Жан-Филип Гбамин разказа за първите си впечатления от клуба, развитието си като футболист и важните моменти в кариерата си. С богат опит от първенства като тези в Германия, Англия, Русия, Турция, Франция и Швейцария, той сподели какво го е привлякло към „червените“ и какви са амбициите му с отбора.

„Не бях добре запознат със ситуацията в клуба, но знаех за славната история на ЦСКА и за големите футболисти, които са играли тук. Беше ми ясно, че става дума за най-големия клуб в България. Разговорът с треньора ми помогна да разбера повече за посоката, в която се развива отборът, и всичко това ми допадна“, сподели той в интервю за клубните канали на ЦСКА.

Сред всички първенства, в които е играл, Германия заема специално място в кариерата му. Именно там той успява да направи голяма крачка в развитието си и да покаже качествата си на високо ниво.

„В Германия се чувствах прекрасно. Харесваше ми първенството и именно там успях да разгърна потенциала си. Хората ти помагат да се развиваш и постоянно те мотивират да ставаш по-добър. Играх там още като млад футболист и имах възможност да науча много. Това беше изключително полезен период за мен, а там изиграх и едни от най-силните мачове в кариерата си“, каза Гбамин.

„Работил съм с много добри треньори, но може би най-голяма следа остави Сандро Шварц. Тогава имахме много млади футболисти, а той ни накара да повярваме в себе си и в това, че можем да постигнем големи неща заедно. С него можеше да се говори за всичко. Той беше близо до отбора и до играчите – не беше просто треньор, а човек, на когото можеш да се довериш“, добави футболистът.

Трансферът в Евертън е един от най-значимите моменти в кариерата му, но и период, който му носи важни житейски уроци.

„Престоят ми в Англия ме научи, че във футбола всичко може да се промени за миг. След трансфера ми в Евертън получих няколко контузии, които ми попречиха да играя толкова, колкото ми се искаше. Това обаче ми даде време да помисля как да се върна по-силен, да подобря физическата си подготовка и да погледна по различен начин както на футбола, така и на живота. Стремях се не само да стана по-добър играч, но и по-добър човек“, разказва Гбамин.

Футболистът има мачове за юношеските и младежките национални отбори на Франция, но впоследствие избира да представлява Кот д’Ивоар - родината на своята майка.

„Играл съм за различните юношески и младежки национални отбори на Франция. Кот д’Ивоар обаче е родината на майка ми и в крайна сметка реших да представлявам именно тази страна. Първия път, когато получих повиквателна, отказах, защото имах нужда от време, за да обмисля добре решението си. Дебютирах две години по-късно, когато вече бях напълно убеден, че това е правилният избор за мен“, каза играчът.

Адаптацията му в ЦСКА върви позитивно, като той акцентира върху атмосферата в съблекалнята.

„Тук всички са като едно голямо семейство. Всеки се отнася с уважение към останалите, а атмосферата е изключително приятна. Чувствам се много добре“, категоричен е Гбамин.

На въпрос за най-силния футболист, срещу когото е играл, той посочи Тиаго Алкантара.

„Срещал съм се с много класни играчи, но Тиаго Алкантара е на друго ниво. Моята задача беше да го пазя в средата на терена и мога да кажа, че това беше едно от най-трудните предизвикателства в кариерата ми“, добави полузащитникът.

Сега фокусът му е върху успехите с ЦСКА и постигането на високи цели през сезона.

„Ние сме едно семейство и искаме да постигнем големи неща. Дойдох тук, за да печеля трофеи и да се боря за всичко възможно. Феновете трябва да бъдат търпеливи и да ни подкрепят, а ние ще даваме всичко от себе си на терена“, завърши новото попълнение на ЦСКА.

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#Жан-Филип Гбамин #ПФК ЦСКА София

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