Жасмин Паолини достигна до полуфиналите на тенис турнира на твърди кортове в Нинбо (Китай)

Поставената под номер 2 в схемата Жасмин Паолини се класира за полуфиналите на тенис турнира на твърди кортове в Нинбо (Китай) от сериите WТА 500 с награден фонд над 1 милион долара.

Италианката запази надежди за класиране за финалите на WТА, след като победи швейцарката Белинда Бенчич с 5:7, 7:5, 6:3 в мач продължил 3:22 часа.

Паолини ще се изправи в спор за място на финала срещу третата поставена Елена Рибакина. Казахстанката се справи за по-малко от час с представителката на Австралия Айла Томлянович с 6:2, 6:0.

Двукратната финалистка от Големия шлем Паолини се нуждае от победа над Рибакина, за да се класира за финалите следващия месец. Своите места в Рияд вече имат Арина Сабаленка, Ига Швьонтек, Коко Гоф, Аманда Анисимова, Джесика Пегула и Мадисън Кийс.

Четвъртата в схемата рускинята Екатерина Александрова победи американката МакКартни Кеслър с 6:3, 6:3. Следващата й съперничка ще бъде победителката от сблъсъка между местната фаворитка Чжу Лин и седмата в схемата Диана Шнайдер (Русия).