Жена открадна 190 лева от църква в Русе

Жена на 38 години открадна 190 лева от касата на църква в Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в града Даниела Малчева.

Кражбата е извършена преди два дни. В късния следобед жената влязла в храма и взела парите от касата. За престъплението е разпространена и публикация в социалните мрежи, придружена със снимков материал от видеонаблюдението в храма. По нея криминалистите извършили проверка и установили извършителя.

Разследването по случая продължава. Събраните материали ще се докладват на компетентната прокуратурата за предприемане на по-нататъшни наказателно-процесуални действия.