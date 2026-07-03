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Жена пострада при скок с парашут край летището при Ихтиман

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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жена пострада скок парашут летището ихтиман
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Жена от латвийски произход е пострадала при скок с парашут край летището при ихтиманското село Черньово, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

Сигналът е постъпил в полицията в четвъртък около 14.30 ч. вчера в Районно управление - Ихтиман.

На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Установено е, че при планов скок с парашут от самолет латвийска гражданка е получила травма на левия крак при приземяване.

Транспортирана е за лечение с фрактура на глезен. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 134 от Наказателния кодекс.

# село Черньово #инцидент с парашут #Ихтиман

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