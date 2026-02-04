Женският доберман Пени спечели Уестминстърското киноложко изложение (СНИМКИ)

Четиригодишният женски доберман Пени спечели Голямата награда на Уестминстърското киноложко изложение във вторник, завоювайки най-престижното отличие за кучета в Съединените щати, предаде Ройтерс.

Пени впечатли съдиите с величествената си стойка в последния кръг, когато финалистите от седем групи се състезаваха в "Медисън скуеър гардън" в Ню Йорк. Шампионът в групата от породите на работните кучета победи повече от 3000 съперници от всички 50 щата и 17 страни, участващи в 150-ото издание на събитието.

Победителите от всяка от 202-те признати породи се класираха за надпреварата за една от седемте титли, като победителите в групите продължиха към финалите.

Хендлърът (човекът, който води кучето по време на изложбата - бел.ред.) на Пени, Анди Линтън, е водил и добермана Инди – последният представител на породата, спечелил наградата през 1989 г.

Второто място беше за Коута – 5-годишен чесапийк бей ретривър от спортната група. Другите финалисти бяха Зайда, афганска хрътка от групата на гончетата; Куки, малтийска болонка от групата на декоративните кучета; Джей Джей, лхаса апсо от групата на неспортните породи; Греъм, староанглийска овчарка – бобтейл от групата на пастирските породи; и Уейджър, гладкокосмест фокстериер от групата на териерите.

Съдиите, следвайки идеалния стандарт за всяка порода, проверяват зъбите на кучетата и докосват телата им, оценявайки мускулния им тонус, преди да наблюдават движенията им.

Представители на доберманите, известни като полицейски кучета, вече пет пъти са печелили голямата награда. Породата е разработена за защита в края на XIX век от Карл Фридрих Луис Доберман, германски събирач на данъци, който се нуждаел от защита. По-късно доберманите са използвани в полицейските и военните части, включително в морската пехота на САЩ по време на Втората световна война.

