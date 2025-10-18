БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил...
Чете се за: 02:07 мин.
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:17 мин.
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността...
Чете се за: 02:15 мин.
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

Женският национален отбор по спортна гимнастика проведе подиум тренировка преди световното

Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Българките са в девети поток заедно с тимовете на Русия (независими атлети), Намибия, Португалия, Словения, Камерун и Тайланд и ще започнат на греда.

Никол Стоименова, Валентина Георгиева и Виктория Венциславова
Снимка: БФ Гимнастика
Двукратната европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева, бронзовата медалистка на греда от Световната купа във Варна Никол Стоименова и Виктория Венциславова направиха добра подиум тренировка преди началото на световното първенство по спортна гимнастика. Българките изпробваха уредите в "Индонезия Арена" в Джакарта.

"Момичетата се представиха сравнително добре. Постепенно свикват със залата, уредите и часовата разлика. Смятам, че до началото на състезанието ще се адаптират", каза Филип Янев, личен треньор на Валентина Георгиева.

Българките са в девети поток заедно с тимовете на Русия (независими атлети), Намибия, Португалия, Словения, Камерун и Тайланд и ще започнат на греда.

Квалификациите при мъжете стартират утре. Еди и Кевин Пеневи, Димитър Димитров, Даниел Трифонов и Давид Иванов са в пети поток и ще играят първо на висилка.

Първият комплект медали в многобоя при мъжете ще бъде раздаден на 22 октомври, а световното първенство ще приключи на 25 октомври.

#Световно първенство по спортна гимнастика в Джакарта, Индонезия, 2025 година #Виктория Венциславова #Никол Стоименова # Валентина Георгиева #спортна гимнастика

