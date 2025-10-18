Женският национален отбор по спортна гимнастика проведе подиум тренировка преди световното

Двукратната европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева, бронзовата медалистка на греда от Световната купа във Варна Никол Стоименова и Виктория Венциславова направиха добра подиум тренировка преди началото на световното първенство по спортна гимнастика. Българките изпробваха уредите в "Индонезия Арена" в Джакарта.

"Момичетата се представиха сравнително добре. Постепенно свикват със залата, уредите и часовата разлика. Смятам, че до началото на състезанието ще се адаптират", каза Филип Янев, личен треньор на Валентина Георгиева.

Българките са в девети поток заедно с тимовете на Русия (независими атлети), Намибия, Португалия, Словения, Камерун и Тайланд и ще започнат на греда.

Квалификациите при мъжете стартират утре. Еди и Кевин Пеневи, Димитър Димитров, Даниел Трифонов и Давид Иванов са в пети поток и ще играят първо на висилка.

Първият комплект медали в многобоя при мъжете ще бъде раздаден на 22 октомври, а световното първенство ще приключи на 25 октомври.