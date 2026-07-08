Женският ни национален отбор по волейбол стартира участието си в третата седмица на Лигата на нациите срещу домакина Сърбия

Волейболистките от женския национален отбор на България стартират участието си в третата (и последна) седмица на Лигата на нациите. Воденият от Марчело Абонданца тим излиза срещу Сърбия в първия си двубой от група 7, в Белград. Срещата е от 21:00 ч. б.в.

"Лъвиците" заемат 16-а позиция във временното класиране с 5 точки (2 победи, 6 загуби).

Сръбските националки са на 13-а позиция с 10 точки и същия баланс.

Селекцият на Зоран Терзич победи единствено Тайланд и Доминикана (с по 3:0 гейма). Изиграха няколко петгеймови двубоя - срещу Полша, Белгия, Япония, Италия. Срещу САЩ взеха само гейм, Китай пък се оказа много труден съперник, след като бяха победени чисто.

В третата седмица на Лигата обаче в състава им се завръщат звездите Тияна Бошкович и Мая Огненович.

В редиците на родния тим също има една промяна - разпределителката Димана Иванова, която беше избрана за MVP при европейската и световната титла при подрастващите в последните две години.

На 10 юли националките срещат Чехия, а на 11 и 12 юли, съответно, се изправят срещу Франция и Германия.