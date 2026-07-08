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България допусна обрат и загуби от Германия на европейското първенство по волейбол за младежи до 18 г.

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Спорт
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Утре българският отбор ще играе срещу Нидерландия от 16:00 часа

България допусна обрат и загуби от Германия на европейското първенство по волейбол за младежи до 18 г.
Снимка: БФ волейбол
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Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години загуби от Германия с 1:3 (25:20, 23:25, 23:25, 17:25) на европейското първенство в мач, игран в италианския град Чистерна ди Латина. Това стана само ден, след като тимът на селекционера Мирослав Живков победи със същия резултат действащия европейския шампион от София преди две години Франция.

В първата част Германия поддържаше аванс между три и четири точки през по-голяма част от времето. Два аса на Милко Багдасаров доведоха до 17:18 и прекъсване за германците, а след това се стигна и до равенство. След шест поредни точки за България треньорът на германците взе нов таймаут при 20:18. Съперникът направи още грешки при сервис, атака и задържани топки, което направи 25:20 за родния тим, който поведе в резултата.

Втората част също премина при предимство на Германия. При 12:17 за Германия треньорът на България Мирослав Живков взе прекъсване. Контраатака на Павел Дженев намали разликата само на точка - 22:23, и прекъсване за съперника. Последва изравняване, но и две поредни точки за Германия, като първата дойде при най-дългото разиграване в мача. Така резултатът бе изравнен - 1:1.

Третият гейм бе решаващ, като играта се движеше точка за точка. България поведе с две при 17:15 след успешна контраатака на Никола Градинаров. Родният тим стигна до 23:22 и изпусна отлична възможност да има два сетбола. Вместо това германците направиха обрат и затвориха частта след блокада срещу Павел Дженев.

В четвъртата част Германия започна със самочувствие - 6:2. Неразбирателствата в българския тим зачестиха, като при 4:8 Мирослав Живков поиска прекъсване, за да се опита да обърна хода на срещата. Българите намалиха, но германците възстановиха след ас разликата от четири точки, а после и я увеличиха. При 15:20 Живков взе последната си почивка за гейма, които не донесе нищо, тъй като съперникът триумфира с три поредни точки - последната с ас.

Милко Багдасаров бе най-резултатен от българския отбор с 11 точки. С по-голям актив от него завършиха трима състезатели на съперника - Лук Хансен (15), Кединга Ючеу Кемчу (13) и Хенри Рае (12), като последният се отличи с цели седем успешни блокади.

Утре българският отбор ще играе срещу Нидерландия от 16:00 часа.

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