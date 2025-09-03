Женският волейболен Левски обяви Елена Коларова

Вицешампионът на НВЛ за жени Левски София обяви привличането на Елена Коларова. 19-годишната бургазлийка пристига от местния Дея спорт.

Продуктът на школата на Дея играе на пост централен блокировач, като между престоите си при девойките и жените, тя играе и за 11-кратните шампионки на България Марица (Пловдив).

“Аз много се надявам да вземем титлата, но ако не титлата, поне да бием “Марица” в някои мачове. Това би било крачка напред. Личната ми цел е да изиграя един много добър сезон и ако мога да бъда забелязана навън, надявам се и да можем да направим нещо повече от това, което “Левски” направи миналата година.”

"ВК “Левски София” пожелава на Елена Коларова много успехи в “синия” клуб!", написаха от клуба на официалния си сайт.