жирона пречупи виляреал

Жирона се върна на победния път Ла Лига. Каталунците надвиха Виляреал с 1:0 в мач от 30-ия кръг на техен терен.

Успехът изкачи тима на 12-ото място в класирането с 37 точки - на цели осем над зоната на изпадащите и само на точка от най-близките в горната половина на таблицата - Осасуна и Еспаньол, които са девети и десети.

Единственото попадение в мача на стадион "Монтиливи" падна в добавеното време на първата част, когато младият защитник на гостите Пау Наваро си отбеляза автогол, опитвайки се да блокира центриране от аутлинията.

Въпреки поражението Виляреал остава на третата позиция с 58 точки - на 11 зад втория Реал Мадрид и на една пред четвъртия Атлетико Мадрид.