Жителите в Калояново спечелиха делото срещу увеличението на налога

Административният съд в Пловдив отмени решението на Общинския съвет на Калояново за увеличаване на такса „смет" за 2025 година. Тогава размерът на налога беше драстично повишен, като за някои населени места в общината нарастването надхвърли два пъти и половина. От местната власт обявиха, че ще обжалват съдебното решение, но въпреки това за настоящата година Общинският съвет е приел нов, по-нисък размер на таксата за битови отпадъци.



Драстичният скок на таксата „битови отпадъци" за миналата година в община Калояново разгневи хората. В някои населени места налогът се вдигна от 13 на 29,5 промила.

Димчо Христов, жител на с Ръжево Конаре: „От 80 на 300 лв ми скокна данък смет, аз съм пенсионер и за други пенсионери това си е криза.“ Иван Есев, жител на Калояново: „Беше 130 и сега се удвои двойна стана 260.“ Стефан Петрушев, кмет на с. Дуванлии: „При нас се увеличи с повече от 50%. Като качество да, подобри се, но това беше за сметка на четирикратно увеличение на извозване на контейнерите.“

След масови протестни подписки кметът на село Черноземен подаде жалба в съда срещу решението за увеличената такса. Според Тоня Христозова има грешка във формулата, по която се изчислява таксата в общината.

Тоня Христозова, кмет с. Черноземен: „Фирмите, които са извън регулация, трябва да попадат в изчисляването в общата данъчна оценка. Тях ги изкарват и по този начин става много ниска данъчната оценка на населеното място и се повишава промила на населението.“

Административният съд в Пловдив определи увеличението на таксата като незаконосъобразно. В мотивите на съда се посочва нарушена процедура при общественото обсъждане, липса на информация за приходите и разходите в план-сметката. В отговор от местната власт обявиха, че ще обжалват пред върховния административен съд. И все пак за настоящата година таксата е намалена.