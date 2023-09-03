Живко Иванов завърши втори в Европа в Супермото S3

На летищен комплекс "Долна Митрополия" край Плевен бяха определени шампионите на страната по Супермото. Титлата в SM Junior 65 спечели Кристиан Андреев от "СБ мото рейсинг тийм", който записа нови две победи в последния кръг на надпреварата.

При 85-кубиковите шампион за 2023 година е Полина Иванова от "Киппен МХ рейсинг тийм" също с два нови успеха край Плевен. Титлата в клас SM Open е за Веселин Иванов от МСК "Плевен", а в S3 - за Живко Иванов от "Елхово рейсинг клуб".

В SM Formula за 2023 победител е Владислав Димитров от МСК "Плевен". Надпреварата беше и кръг от FIM Europe Supermoto championship, след който българинът Живко Иванов спечели второто място в крайното класиране. Той остана след Брандо Компокасо от Франция, а трети е Никола Досев.

Сериозна битка водиха и състезателите на писта в "Inbet Grand prix Road racing", кръг от BMU Balkan Road racing championship и Републикански шампионат на писта. За Балканския шампионат победи записаха Пламен Христов в SP 125, Пламен Бонев във F 1000, Пламен Петров в SBK и Велислав Марков в STK 1000.

България спечели и отборната титла в този кръг, като изпревари Турция и Гърция.

Надпреварата край Плевен беше 23-а поред, като точно на 3 септември 2000 на летището е проведено първото състезание на писта - традиция, която продължава и до днес.

Резултати от втория ден на Inbet Grand prix Road racing:

SP 125 (BMU и РШ)

1. Пламен Христов - МСК "Плевен"

2. Георги Чолаков - "Хела мотор спорт"

3. Боян Петров - МСК "Плевен"



SP 300 (BMU)

1. Константинос Мавропулос - Гърция

2. Патрик Паскота - Румъния

3. Йълдъз Муратхан - Турция



SP 300 (РШ)

1. Жулиета Апостолова - "Хела мотор спорт"

2. Геновева Кънева - МК "Боляри"

3. Румен Димитров - "СБ мото рейсинг тийм"



CF Moto

1. Раул Казачу - Румъния

2. Антония Коре - Гърция



F 600 (BMU)

1. Муамер Каракая - Турция

2. Слободан Ивчевски - Северна Македония

3. Ангел Луканов - "Хела мотор спорт"



S 600 (РШ)

1. Димитър Малкетов - "Въжаров рейсинг тийм"



F 1000 (BMU и РШ)

1. Пламен Бонев - МК "Боляри"

2. Валентин Георгиев - "Камикадзе рейсинг тийм"

3. Иван Костадинов - "Хела мотор спорт"



SSP 600 (BMU)

1. Фуркан Йърълмас - Турция

2. Александрос Папагеоргиу - Гърция

3. Денис Браеску - Румъния



SSP 600 (РШ)

1. Аксел Исмаил - "Байк билд рейсинг"

2. Тодор Николов - "СБ мото рейсинг тийм"

3. Васил Кичуков - "АИТ рейсинг тийм"



SSP 600 Rookie

1. Тодор Николов - "СБ мото рейсинг тийм"

2. Норман Димитров - "Хела мотор спорт"

3. Митко Митков - "Хела мотор спорт"



STK 600 (BMU)

1. Денис Браеску - Румъния

2. Александър Александров - "СБ мото рейсинг тийм"



SBK (BMU)

1. Пламен Петров - "Хела мотор спорт"

2. Димитриос Каракостас - Гърция

3. Димитър Митов - МК "Боляри"



SBK (РШ)

1. Пламен Петров - "Хела мотор спорт"

2. Димитър Митов - МК "Боляри"

3. Велислав Марков - "НСА моторспорт"



SBK Rookie

1. Пламен Петров - "Хела мотор спорт"

2. Велислав Марков - "НСА моторспорт"

3. Цветелин Пенчев - МК "Боляри"



STK 1000 (BMU)

1. Велислав Марков - "НСА моторспорт"

2. Христиан Бузалковски - Северна Македония

3. Цветелин Пенчев - МК "Боляри"



SM Junior

65 cc

1. Кристиан Андреев - "СБ мото рейсинг тийм"

2. Божидар Иванов - "Киппен МХ рейсинг тийм"

85 cc

1. Полина Иванова - "Киппен МХ рейсинг тийм"

2. Стефан Драганов - "АИТ рейсинг тийм"



SM Open

1. Веселин Иванов - МСК "Плевен"

2. Славомир Иванов - МСК "Плевен"

3. Владислав Димитров - МСК "Плевен"



S3

1. Живко Иванов - "Елхово рейсинг клуб"

2. Брандо Компокасо - Франция

3. Никола Досев - "НСА моторспорт"



SM Forrmula

1. Владислав Димитров - МСК "Плевен"

FIM Europe Supermoto championship S3

1. Брандо Компокасо - Франция

2. Живко Иванов - България

3. Никола Досев - България