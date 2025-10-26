БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жоао Фонсека с първа титла от турнир ниво ATP 500

Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
19-годишният бразилец се наложи над Алехандро Давидович Фокина в Базел.

Жоао Фонсека
Снимка: БТА
Жоао Фонсека спечели титлата на турнира по тенис ATP 500 на твърди кортове в Базел, Швейцария. 19-годишният бразилец триумфира с втория си шампионски трофей от мъжката тенис асоциация в своята кариера, побеждавайки с 6:3, 6:4 Алехандро Давидович Фокина за час и 25 минути.

Фонсека направи два пробива в първия сет, след което поведе с 2:0 и във втората част. Това му помогна да приключи срещата от втората си възможност.

"Това наистина е лудост. Удоволствие е да практикувам този спорт на точно този турнир. Изключително съм щастлив. Моите родители точно дойдоха от Бразилия. Хубаво е, че те заедно с други близки роднини и видяха спечелването на най-голямата в моята кариера", коментира младият тенисист.

Той е първият бразилец след Густаво Куертен, който печели титла от турнир на по-високо ниво от ATP 250.

Давидович Фокина все още няма титла в своята кариера, а през настоящия сезон загуби 4 финала.

#ATP 500 в Базел #Жоао Фонсека #Алехандро Давидович Фокина

