ИЗВЕСТИЯ

Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

Жорди Алба ще сложи край на кариерата си

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Един от най-декорираните футболисти след новия век ще окачи бутонките след края на сезона в МЛС.

жорди алба също разделя барселона края сезона
Снимка: БТА
Испанският защитник Жорди Алба ще сложи край на професионалната си кариера след края на сезона в Мейджър лийг сокър. За това съобщи самият той на профила си в Инстаграм.

"Благодаря, футбол", написа Алба.


36-годишният испанец играе от 2023 за американския Интер Маями, като с него печели Купата на лигата и редовния шампионат на МЛС през 2024. Договорът му с клуба бе до 2027.

Най-голяма част от кариерата си той прекара в Барселона, с който стана шест пъти шампион, пет пъти спечели Купата на Kраля и четири пъти Суперкупата на Испания. През 2015 Алба спечели Шампионската лига и стана световен клубен шампион. За Барселона той има 458 мача, като по този показател е девети в историята на каталунците. Защитникът има 27 гола и 99 асистенции за Барса.

Алба е играл още за испанските Валенсия и Химнастик. С националния отбор на Испания Жорди Алба е европейски шампион през 2012 и печели Лигата на нациите през 2023.

