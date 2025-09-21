БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жозе Моуриньо дебютира начело на Бенфика с победа над АВС

Спорт
Възпитаниците му спечелиха гостуването си с 3:0.

Жозе Моуриньо дебютира с убедителна победа начело на Бенфика след успех с 3:0 срещу тима на АВС в португалското първенство.

Специалния пое лисабонския гранд след уволнението на Бруно Лаже и още в първия си мач донесе импулс за тима, който с лекота се наложи над съперника.

Георгий Судаков изведе Бенфика в резултата малко преди почивката, а през втората част Евангелос Павлидис от дузпа и Франьо Иванович затвърдиха успеха.

Бенфика заема второ място в таблицата с изоставане от пет точки и мач по-малко от лидера Порто.

