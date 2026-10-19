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Жребият за следващите две фази от турнира за Купата на България в края на октомври

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Спорт
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Участие ще вземат 16-те отбора, които продължиха след първия кръг.

Жребият за следващите две фази от турнира за Купата на България в края на октомври
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Жребият за осминафиналната и четвъртфиналната фаза в турнира за Купата на България ще бъде изтеглен на 29 октомври, съобщиха от Българската професионална футболна лига.

"Българската професионална футболна лига обявява, че на 29 октомври 2026 година (четвъртък) ще се проведе жребият за осминафиналната и четвъртфиналната фаза на турнира Купа на България. Мястото, началният час и допълнителните подробности относно организацията на събитието ще бъдат съобщени своевременно.

В жребия ще участват 16-те отбора победители в срещите от първия кръг на турнира.

В рамките на една церемония ще бъдат определени осминафиналните двойки, както и пътят на отборите към полуфиналната фаза на турнира чрез предварителното определяне на четвъртфиналните сблъсъци. Жребият ще бъде пълен (недирижиран), без поставени отбори и ограничения при определянето на съперниците.

Срещите от осминафиналите и четвъртфиналите ще се проведат по системата на директното отстраняване в един двубой. Домакин на всяка среща ще бъде отборът, изтеглен първи в съответната двойка.

Осминафиналните двубои ще се изиграят в периода 11–14 декември 2026 година, а четвъртфиналите са предвидени за пролетта на 2027 година", се казва в съобщените, публикувано на сайта на Българския футболен съюз.

#Купа на България по футбол 2026/2027

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