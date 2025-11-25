Златен часовник от „Титаник“ е продаден за рекордните 2,3 млн. долара

Джобен часовник, принадлежал на пътник, загинал на „Титаник“, беше продаден за рекордните 2,3 милиона долара - най-скъпият артефакт от кораба досега. Часовникът е на Айзидор Щраус - един от малкото пасажери от първа класа, който загива заедно със съпругата си Айда.

Историята им е една от най-трогателните от трагедията. На Айзидор му е предложено място в спасителна лодка, но той отказва. Айда пък не желае да го напусне. По разкази на очевидци двамата остават прегърнати на палубата, докато корабът потъва. Часовникът спира да работи точно в 2:20 ч. Mоментът, в който „Титаник“ изчезва под водата.

Тялото на Айда никога не е открито. Часовникът е намерен върху тялото на Айзидор. Той е бил подарък от жена му за 43-тия му рожден ден, точно когато той става съдружник в легендарния магазин Macy’s. Изработен е от 18-каратово злато от швейцарско-датската марка Jules Jürgensen.

На търга са продадени още писмо, написано от Айда на борда, списък на пътниците и златен медал, връчен на екипажа на „Карпатия“. Предишният рекорд се държеше от друг златен джобен часовник, продаден за 2 милиона долара.