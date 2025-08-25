БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Значението на транспортните връзки и осигуряването на кадри за бизнеса бяха сред темите на зрелостните изпити

Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 5 септември

Значението на транспортните връзки за развитието на страната, осигуряването на кадри за пазара на труда и облагородяването на паркови пространства и други бяха сред темите, по които разсъждаваха днес учениците, които се явиха на държавен изпит по профилиращ предмет или на изпит по професия. И на тази изпитна сесия младежите имаха възможност да работят над практически казуси и въпроси, съобщават от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Анулирани са две изпитни работи заради опит за преписване.

На държавния изпит по професионална квалификация, в частта му по теория на професията, гимназистите писаха по различни теми, свързани с тяхната специалност. Бъдещите строителни техници анализираха видовете канализационни системи в населените места, описваха трасирането на мрежата, типовете отпадъчни води и тръби. Младите специалисти трябваше да се погрижат и за осигуряването на изцяло безопасни и здравословни условия на работа при монтажните дейности.

Озеленителите, които изучават специалност "Парково строителство и озеленяване", имаха за задача да опишат обзавеждането на паркови пространства. Те разсъждаваха върху видовете парково осветление, за подготовката на фиданките за засаждане, за различните съдове за цветя и стилове на аранжиране.

Върху организиране на туристическо пътуване с железопътен транспорт работиха учениците, които са избрали специалност "Организация на туризма и свободното време".

От Образователното министерство уточняват, че на изпита по профилиращ предмет по география и икономика, учениците анализираха значението на моста "Нова Европа" над река Дунав, по-известен като "Дунав мост 2", за транспортната свързаност и икономическото развитие на България. Учениците трябваше да формулират теза, която да бъде подкрепена с конкретни аргументи, а след това да направят и извод.

По предприемачество младежите търсиха решение за недостига на работна ръка за дестилерия, която произвежда розово масло в България. Те обмисляха и изчисляваха два варианта за справяне с предизвикателството - с колко процента да увеличат заплатите на настоящите служители, както и какви бъдещи работници да наемат за розобера.

По биология и здравно образование зрелостните разсъждаваха за терморегулацията на човешкия организъм в състояние на физическо натоварване. На изпита по философия писаха есета за спецификата на моралната преценка и предразсъдъците.

Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 5 септември.

