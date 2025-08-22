БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на матурата по БЕЛ

5763 зрелостници се явиха на матурата, която се проведе в близо 260 училища в страната

"Драмата на раздвоението" по стихотворението на Пейо Яворов "Две души" беше темата за интерпретативно съчинение в последната 41-ва задача от днешния зрелостен изпит по български език и литература.

Избралите есе писаха по темата "Силата да прощаваш".

5763 зрелостници се явиха на матурата, която се проведе в близо 260 училища в страната.

Тестът, който беше генериран рано сутринта в МОН, се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. За 41-ва задача беше изтеглен вариант 11.

Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст, извличане на информация.

На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплом за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.

Максималният брой точки от изпита е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември.

В Просветното министерство е постъпила информация за 7 анулирани работи.

В понеделник ще се проведе вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия.

