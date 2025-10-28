Знаете ли, че на 28 октомври 1886 г. е открита Статуята на свободата в Ню Йорк?

Монументът е подарък от Франция на Съединените щати по случай 100 години от Американската независимост. Скулптурата е проектирана от Фредерик Бартолди, а вътрешната ѝ метална конструкция е дело на Густав Айфел, същият инженер, който по-късно създава Айфеловата кула.

Статуята е висока почти 93 метра с пиедестала и тежи над 200 тона. Тя се намира на остров Либърти в пристанището на Ню Йорк и е един от най-разпознаваемите символи в света – знак за свобода, надежда и приятелство между народите.

Милиони хора я посещават всяка година. За европейските имигранти, които преди повече от век са пристигали с кораби в Ню Йорк, именно Статуята на свободата е била първият знак, че са достигнали Америка– тяхната мечтана страна и нов дом, в който започва новият им живот.