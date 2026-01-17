Зрелищно равенство между Вердер Бремен и Айнтрахт Франкфурт

Вердер Бремен и Айнтрахт Франкфурт направиха зрелищно равенство 3:3 в мач от 18-ия кръг на германската Бундеслига.

Гостите от Айнтрахт стигнаха до попадение по-малко от 60 секунди след първия съдийски сигнал. Новото попълнение от Нотингам Форест Арно Калимуендо засече топката в мрежата след подаване на Браун. Джъстин Нджинма изравни за Вердер в 29-ата минута, след като бе най-съобразителен в наказателното поле.

След подновяването на играта в 56-ата минута Намди Колинс стигна до топката и шутира от дистанция, за да изведе Айнтрахт за втори път напред. Вердер не се предаде и създаде куп възможности пред противниковата врата, преди Стаге да изравни в 78-ата минута.

Само 180 секунди пък бяха нужни на Милошевич да осъществи пълния обрат. 20-годишният сърбин пристигнал от Партизан Белград се разписа за 3:2 за Вердер.

В добавеното време на мача Кнауф изравни резултата, но първоначално попадението не бе зачетено. След справка с ВАР съдията промени решението си и срещата приключи 3:3.

В класирането Айнтрахт е седми с 27 точки, а Вердер е 12-и с 18.

В следващия кръг бременци гостуват на Байер Леверкузен, а Айнтрахт първо гостува на Карабах в Шампионска лига, а впоследствие посреща Хофенхайм в Бундеслигата.