Зверев записа успех в два сета над Атман

Вторият в схемата Александър Зверев се класира за четвъртия кръг на турнира на червени кортове от сериите Мастърс 1000 в Мадрид с награден фонд 8.23 милиона евро.

Германецът победи Терънс Атман (Франция) с 6:3 7:6 (2) за час и 37 минути. Двукратният шампион в надпреварата не успя да затвори мача, сервирайки при резултат 5:4 във втория сет, но все пак след това взе тайбрека и достига до тази фаза на турнира за девети път.

Следващият мач на Зверев е срещу Карен Хачанов (Русия) или Якуб Меншик (Чехия).

Александър Блокс продължи силното си представя в Мадрид, след като елиминира номер 5 в света Феликс Оже-Алиасим (Канада).

20-годишният белгиец показа хладнокръвно представяне в испанската столица, за да спечели със 7:6(3), 6:3 и да запише първата си победа над съперник от топ 10. Блокс, който също достигна до четвъртия кръг в Монте Карло по-рано този месец, тази седмица се изкачи с 16 места до номер 53 в класацията на АТП, след като започна сезона като 117-и в света.

20-годишният тенисист ще се изправи срещу 16-ия поставен Франсиско Серундоло (Аржентина).

В друга среща от турнира номер 10 Флавио Коболи (Италия) надделя над Адолфо Даниел Вайехо (Парагвай) с 6:3, 6:2.