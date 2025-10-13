Звездата на английския тенис започна работа с бившия треньор на Григор Димитров

Британският №1 Джак Дрейпър ще работи с нов треньор – Джейми Делгадо, който ще го придружава на по-голямата част от турнирите през следващия сезон. Това се случва след дългогодишното му партньорство с Джеймс Тротман, който остава част от екипа, но ще бъде по-слабо ангажиран поради лични причини.

Делгадо започва треньорската си кариера през 2016 г. като част от щаба на Анди Мъри, където работи редом с Иван Лендъл по време на най-успешния период в кариерата на шотландеца.

След това Делгадо бе наставник на Денис Шаповалов и Григор Димитров, а двамата тенисисти изразиха висока оценка за приноса му. След като партньорството между Делгадо и Димитров приключи миналия месец, Дрейпър се възползва от възможността и го привлече в своя екип.

Новото сътрудничество ще започне през предсезонната подготовка, като Дрейпър в момента се възстановява от травма в лявата ръка, която му попречи да изиграе повече от един мач след Уимбълдън.

След отпадането си във втория кръг в Лондон, 23-годишният тенисист бе диагностициран с натъртване на кост, а завръщането му на US Open приключи преди втория кръг, когато бе принуден да се оттегли. Това сложи преждевременен край на сезон 2025 за него.

Контузията провали и надеждите му за дебют на Nitto ATP Finals, като Дрейпър в момента е осми в световната ранглиста, непосредствено пред Новак Джокович, но няма как да навакса точките, изгубени поради отсъствието.

Очаква се британецът да се завърне на корта на финалния турнир от веригата Ultimate Tennis Showdown (UTS), който ще се проведе от 5 до 7 декември в Лондон. Дрейпър е получил уайлд кард за събитието, което спечели през 2023 г.