Звезди се включват в традиционната коледна служба на принцесата на Уелс



Кейт Уинслет, Хана Уодингам и Чиуетел Еджиофор ще бъдат сред известните личности, които ще се присъединят към британското кралско семейство за традиционната коледна служба в Уестминстърското абатство. Събитието се организира от Катрин, принцесата на Уелс, и се превърна в една от най-очакваните коледни инициативи в Лондон.

Тази година службата „Заедно на Коледа“ ще събере около 1600 души, които през годината са помагали в своите общности. Идеята е да се отдаде почит на хората, които правят добро, и да се отбележи духът на щедростта и подкрепата.

Хорът на абатството ще изпее коледни песни, а Хана Уодингам и певицата Кейти Мелуа ще имат специални изпълнения. Принц Уилям също ще се включи, като ще прочете откъси от коледни текстове.

Във Великобритания ще се проведат още 15 подобни инициативи, подкрепени от благотворителната организация на принца и принцесата на Уелс.