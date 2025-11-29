БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

Звезди се включват в традиционната коледна служба на принцесата на Уелс

Чете се за: 01:07 мин.
Кейт Уинслет, Хана Уодингам и Чиуетел Еджиофор ще бъдат сред известните личности, които ще се присъединят към британското кралско семейство за традиционната коледна служба в Уестминстърското абатство. Събитието се организира от Катрин, принцесата на Уелс, и се превърна в една от най-очакваните коледни инициативи в Лондон.

Тази година службата „Заедно на Коледа“ ще събере около 1600 души, които през годината са помагали в своите общности. Идеята е да се отдаде почит на хората, които правят добро, и да се отбележи духът на щедростта и подкрепата.

Хорът на абатството ще изпее коледни песни, а Хана Уодингам и певицата Кейти Мелуа ще имат специални изпълнения. Принц Уилям също ще се включи, като ще прочете откъси от коледни текстове.

Във Великобритания ще се проведат още 15 подобни инициативи, подкрепени от благотворителната организация на принца и принцесата на Уелс.

Онлайн покупките в САЩ удариха рекорд на Черния петък
Онлайн покупките в САЩ удариха рекорд на Черния петък
Подземни води на 40 000 години са открити в Нова Зеландия Подземни води на 40 000 години са открити в Нова Зеландия
Чете се за: 01:37 мин.
Японец оцеля след нападение на мечка в собствения си двор Японец оцеля след нападение на мечка в собствения си двор
Чете се за: 00:25 мин.
Нов метод за извличане на ценни метали от електронен отпадък Нов метод за извличане на ценни метали от електронен отпадък
Чете се за: 00:47 мин.
Уччени създадоха първия дигитален мозък на мишка Уччени създадоха първия дигитален мозък на мишка
Чете се за: 00:25 мин.
Намалява популацията на пингвини Хумболт в Чили Намалява популацията на пингвини Хумболт в Чили
Чете се за: 00:30 мин.

Тръмп: Въздушното пространство над Венецуела е затворено
Тръмп: Въздушното пространство над Венецуела е затворено
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Започна разчистването на щетите след бедствието в Югозапада
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Шофьор с над 2 промила се заби в светофарна уредба в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по бокс за мъже...
Чете се за: 00:55 мин.
Бокс
