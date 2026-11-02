Звездна активност, а не планета: Какво стои зад загадъчен сигнал от 16 светлинни години от Земята?

Международен екип от астрономи не откри убедителни доказателства за наличието на планети около близката двойна звездна система 70 Змиеносец. Сигналите, които дълго време са смятани за възможен признак за планета, всъщност се дължат на активността на самите звезди, съобщава сп. „Астрофизикъл джърнъл“.

Системата се намира на около 16 светлинни години от Земята и включва две звезди, които обикалят около общ център на масата. Предположения за наличието на планети около тях има още от XIX век, но досега не са получили категорично потвърждение.

За новото изследване екипът, ръководен от Мичиганския университет, е обединил архивни данни с наблюдения от телескопа „Магелан 2“ в Чили. Между 2023 и 2025 г. са направени общо 833 измервания на радиалната скорост на двете звезди. Те позволяват да се установят малки промени в движението им, които биха могли да бъдат причинени от гравитационното влияние на планета.

Учените обаче установили, че дългосрочните колебания в сигнала се обясняват по-добре с процеси на повърхността на звездите, свързани с тяхната активност и въртене. Не е открит устойчив сигнал, който да потвърждава наличието на планета.

Изследването поставя и ограничения за възможните планети в системата. Данните изключват наличието на обекти с маса, сравнима с тази на Юпитер, около главната звезда в орбити на по-малко от пет астрономически единици.

Това обаче не означава, че в системата няма планети. Според изчисленията е възможно около главната звезда да има стабилни орбити на разстояние до 2,5 астрономически единици, включително в зоната на обитаемост. Там биха могли да съществуват неоткрити планети с маса до тази на Сатурн, както и по-малки скалисти светове.