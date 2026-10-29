Космическа разходка: Астронавти монтират нови слънчеви панели на Международната космическа станция

Американският астронавт Анил Менън и канадският му колега Джошуа Кътрик излязоха извън Международната космическа станция, за да монтират слънчеви панели, съобщи НАСА, която излъчва космическата разходка на сайта си.

Предвидено е работата да продължи около шест часа и половина. Двамата астронавти трябва да монтират и разгърнат панелите IROSA, които ще увеличат мощността на енергийната система на орбиталната станция.

Менън е със скафандър с червени ивици, а Кътрик – със скафандър без цветни обозначения, уточняват от НАСА.

По-рано този месец космическата агенция съобщи, че са планирани две излизания на двамата астронавти извън МКС. Второто е насрочено за 5 ноември.