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Космическа разходка: Астронавти монтират нови слънчеви панели на Международната космическа станция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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двама руски космонавти американски астронавт пристигнаха международната космическа станция
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Американският астронавт Анил Менън и канадският му колега Джошуа Кътрик излязоха извън Международната космическа станция, за да монтират слънчеви панели, съобщи НАСА, която излъчва космическата разходка на сайта си.

Предвидено е работата да продължи около шест часа и половина. Двамата астронавти трябва да монтират и разгърнат панелите IROSA, които ще увеличат мощността на енергийната система на орбиталната станция.

Менън е със скафандър с червени ивици, а Кътрик – със скафандър без цветни обозначения, уточняват от НАСА.

По-рано този месец космическата агенция съобщи, че са планирани две излизания на двамата астронавти извън МКС. Второто е насрочено за 5 ноември.

#космическа разходка #Международна космическа станция #НАСА

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