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Китайска компания ще тестват многократно използваем космически апарат

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Китайска компания ще тестват многократно използваем космически апарат
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Китайската аерокосмическа компания CAS Space със седалище в Гуанчжоу планира да изпробва многократно използваемия космически апарат "Лихун 2" в началото на 2027 г., пише в. "Чайна дейли".

"Планираме да осъществим първия полет през първото тримесечие на 2027 г., за да проверим дали космическият апарат ще може да се върне от височина около 100 километра и да кацне безопасно на Земята", каза Ван Инчен, изпълнителен вицепрезидент на подразделението CAS Space Frontier Labs, цитиран от изданието.

Търговската компания CAS Space, създадена с подкрепата на Китайската академия на науките, разработва самостоятелно апарата "Лихун 2". Дължината му е около 18 метра, а диаметърът - 3,35 метра. Той включва ракета-носител и модул за полезен товар.

По думите на Ван Инчен проектирането на многократно използваемия космически апарат е приключило, а наземните изпитания на прототипа протичат успешно.

По време на полета „Лихун 2" ще превозва различни видове полезен товар, като например медикаменти и роботи, предназначени за провеждане на изпитания в Космоса.

Пекин активно развива националната си космическа програма, като създава метеорологични, телекомуникационни и навигационни спътници, както и технологии, предназначени за изследване на Луната. С държавна подкрепа китайските специалисти проучват възможностите за изследване на астероиди и Марс.

В орбита около Земята функционира Китайската космическа станция, която е предназначена и за международно сътрудничество.

#многократна употреба # космически апарат #Космос

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