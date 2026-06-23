Звездна подкрепа за националите по тенис в Пловдив

Една от най-ярките български звезди на световната сцена – Мария Бакалова – подкрепи българските тенисисти на силния международен турнир на клей от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Първата българка, номинирана за престижната награда „Оскар", изгледа победите на Александър Василев и Пьотр Нестеров, които се класираха за втория кръг на сингъл.

Българската гордост в Холивуд призова всички любители на тениса да подкрепят родните таланти. Тя изрази вярата си в българските тенисисти, пожела им успех и подчерта колко важно е националите да усещат подкрепата на своите сънародници.

Българската федерация по тенис също отправя покана към всички тенис клубове и любители на спорта да посетят турнира и да подкрепят българските национали. Надпреварата предоставя отлична възможност на младите тенисисти да се докоснат до едни от най-добрите ни състезатели и да наблюдават отблизо тенис на високо международно ниво.

Основна цел при организирането на турнира е да се даде шанс на българските национали и най-добрите ни тенисисти да играят силни международни мачове, да натрупат ценен опит и да спечелят точки за световната ранглиста.