„България е на прага на еврозоната“ – голямо събитие в София

В резиденция „Бояна“ се провежда конференцията „България на прага на еврозоната“, организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка. Събитието е част от кампанията за въвеждане на еврото от 1 януари 2026 година и събира водещи фигури от Европа и България.

Модератор на форума е Лиляна Павлова, бивш вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, която заяви, че:

„България е готова. Еврото е мост между поколения, икономики и бъдеще. Страната не просто сменя валутата си, а своето място – от периферията към сърцето на Европа.“

Премиерът Росен Желязков подчерта, че целта не е само техническо присъединяване, а активна роля в еврозоната.

„Еврото не е просто парична единица, а стратегически избор, който затвърждава мястото на България в обединена и силна Европа“, заяви той.

Желязков добави, че успехът зависи от доверието на гражданите, но е уверен, че колебанията скоро ще изчезнат.

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева поздрави България за постижението и каза:

„Приемането на еврото ще остане в историята като ключова стъпка за България. Еврото ще помогне, но няма само по себе си да осигури по-висок стандарт на живот – нужни са устойчиви политики и добро управление.“

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард посочи, че България е извървяла дълъг път и трябва да продължи с реформите.

„Реалните ползи от еврото са просперитет и сигурност. Малките и средни предприятия ще спестят над 1 милиард евро годишно от обменни разходи“, заяви тя. Еврокомисарят Валдис Домбровскис отбеляза, че присъединяването към еврозоната идва в сложен геополитически момент, но именно затова е важно България да бъде част от по-големия европейски блок.

На 8 юли 2025 година България получи окончателното „да“ от Съвета на ЕС и Европейския парламент, с което страната ще стане 21-вият член на еврозоната. Новата валута ще се въведе при фиксиран курс 1 евро = 1,95583 лева, запазвайки стабилността на валутния борд.