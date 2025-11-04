БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Чете се за: 00:47 мин.
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
Скача таксата за издаване на лична карта
Чете се за: 01:37 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 11:07 мин.
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:30 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„България е на прага на еврозоната“ – голямо събитие в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Деца
Запази
живо българия прага еврозоната конференция високо ниво
Слушай новината

В резиденция „Бояна“ се провежда конференцията „България на прага на еврозоната“, организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка. Събитието е част от кампанията за въвеждане на еврото от 1 януари 2026 година и събира водещи фигури от Европа и България.

Модератор на форума е Лиляна Павлова, бивш вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, която заяви, че:

„България е готова. Еврото е мост между поколения, икономики и бъдеще. Страната не просто сменя валутата си, а своето място – от периферията към сърцето на Европа.“

Премиерът Росен Желязков подчерта, че целта не е само техническо присъединяване, а активна роля в еврозоната.

„Еврото не е просто парична единица, а стратегически избор, който затвърждава мястото на България в обединена и силна Европа“, заяви той.

Желязков добави, че успехът зависи от доверието на гражданите, но е уверен, че колебанията скоро ще изчезнат.
Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева поздрави България за постижението и каза:

„Приемането на еврото ще остане в историята като ключова стъпка за България. Еврото ще помогне, но няма само по себе си да осигури по-висок стандарт на живот – нужни са устойчиви политики и добро управление.“

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард посочи, че България е извървяла дълъг път и трябва да продължи с реформите.

„Реалните ползи от еврото са просперитет и сигурност. Малките и средни предприятия ще спестят над 1 милиард евро годишно от обменни разходи“, заяви тя. Еврокомисарят Валдис Домбровскис отбеляза, че присъединяването към еврозоната идва в сложен геополитически момент, но именно затова е важно България да бъде част от по-големия европейски блок.

На 8 юли 2025 година България получи окончателното „да“ от Съвета на ЕС и Европейския парламент, с което страната ще стане 21-вият член на еврозоната. Новата валута ще се въведе при фиксиран курс 1 евро = 1,95583 лева, запазвайки стабилността на валутния борд.

Последвайте ни

ТОП 24

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения изчезнал мъж в Пирин
2
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения...
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на протест - искат мерки срещу трафика на тирове
3
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на...
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
4
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
5
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с...
Скача таксата за издаване на лична карта
6
Скача таксата за издаване на лична карта

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: У нас

Над 100 души са починали за година след употреба на опиати – тревожен ръст на случаите с фентанил
Над 100 души са починали за година след употреба на опиати – тревожен ръст на случаите с фентанил
Новините 03.11.2025 г. Новините 03.11.2025 г.
Бонбони с наркотици у нас няма Бонбони с наркотици у нас няма
Черната пантера Багира получи тиква, пълна с лакомства Черната пантера Багира получи тиква, пълна с лакомства
Чете се за: 00:45 мин.
Забраняват мобилните телефони в училище от януари Забраняват мобилните телефони в училище от януари
Чете се за: 00:37 мин.
Ученици от цялата страна мериха умения в "Spaghetti Engineering" във Варна Ученици от цялата страна мериха умения в "Spaghetti Engineering" във Варна
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Чете се за: 00:47 мин.
Криминално
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво "България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво
Чете се за: 11:07 мин.
У нас
Дейвид Бекъм получи рицарско звание Дейвид Бекъм получи рицарско звание
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Българските евромонети - къде и как се секат?
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Ню Йорк избира нов кмет: Кои са основните кандидати и кого подкрепя...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ