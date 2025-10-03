„Бон-Бон“ празнуват 30 години с нещо ново във Велико Търново

На 4 октомври Музикално-драматичният театър „Константин Кисимов“ ще бъде сцената на един супер специален концерт – „Нещо ново“. С него „Бон-Бон“ отбелязват 30 години на сцена и за пръв път ще представят на живо песните от новия си албум „30“.

На сцената до децата от формацията ще се присъединят Дарин Ангелов, групите Niki R:CE, Latida и Junior Band от СУ „Емилиян Станев“. Специален бенд с топ музиканти също ще даде своята енергия.

Шоуто ще е мултимедиен спектакъл – 13 авторски визуализации, хореографии от Милен Данков и колаборации с Мария Илиева, Графа, Дара Екимова, Венци Венц и Latida.

„Бон-Бон“ обещават не просто концерт, а изживяване на ръба на киното – с любимите си хитове и новото звучене на „30“.