„Киномания" 2025 започва с премиерата на „Made in EU" от Стефан Командарев

от БНТ
Чете се за: 00:57 мин.
Деца
Фестивалът продължава до края на месеца.

киномания започва ноември фестивалът представи филма
39-ото издание на „Киномания“ започва тази вечер в Зала 1 на НДК с премиерна прожекция на новия филм на Стефан Командарев – „Made in EU“.

Филмът, който вече беше показан във Венеция, разказва за съвременната форма на робство в шивашките фабрики в Родопите.
Командарев споделя, че в много от цеховете, работещи за големи световни марки, условията са „по-лоши от тези в Индия и Бангладеш“.

Тази година „Киномания“ включва 55 филма, а прожекциите ще се провеждат в София, Варна, Пловдив и Стара Загора до 30 ноември.

Мотото на фестивала е „Нежността е новият пънк“ – идея, която подчертава силата на тихия бунт и стойността на хората, които се противопоставят на системата със смелост и човечност.

Фестивалът продължава до края на месеца.

