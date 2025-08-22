Мили Боби Браун вече е мама!



Звездата от Stranger Things и съпругът ѝ Джейк Бон Джоуви (да, синът на рок легендата Джон Бон Джоуви ) са осиновили момиченце преди няколко месеца, пишат световните медии.

Мили (21) потвърди новината и в социалните мрежи:

„Много се вълнуваме за този нов етап, в който навлизаме.“

Новината идва веднага след като приключиха снимките на финалния сезон на култовия сериал, който я направи световна звезда още на 12.

Мили и Джейк се ожениха през май 2024 г. на супер романтична церемония в САЩ. Според People сватбата е била класическа и на открито, с гости от Stranger Things и куп звездни приятели.

Още преди сватбата Мили споделяше, че мечтае да има семейство рано. Иска да е „млада майка“, за да изгради силна връзка с децата си.