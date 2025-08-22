БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мили Боби Браун вече е мама!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Деца
Запази
omg бебе замразено миналия век накрая роди
Слушай новината


Звездата от Stranger Things и съпругът ѝ Джейк Бон Джоуви (да, синът на рок легендата Джон Бон Джоуви ) са осиновили момиченце преди няколко месеца, пишат световните медии.

Мили (21) потвърди новината и в социалните мрежи:
„Много се вълнуваме за този нов етап, в който навлизаме.“

Новината идва веднага след като приключиха снимките на финалния сезон на култовия сериал, който я направи световна звезда още на 12.

Мили и Джейк се ожениха през май 2024 г. на супер романтична церемония в САЩ. Според People сватбата е била класическа и на открито, с гости от Stranger Things и куп звездни приятели.

Още преди сватбата Мили споделяше, че мечтае да има семейство рано. Иска да е „млада майка“, за да изгради силна връзка с децата си.

Последвайте ни

ТОП 24

Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
1
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
3
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
4
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
Брутално убийство на котка в Севлиево
5
Брутално убийство на котка в Севлиево
Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна територия
6
Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: По света

Храм на Херакъл и богато декорирана обществена баня.
Храм на Херакъл и богато декорирана обществена баня.
Надбягване на Коргита Надбягване на Коргита
Чете се за: 01:15 мин.
Венецианският филмов фестивал започна Венецианският филмов фестивал започна
Чете се за: 00:40 мин.
Nvidia с рекордни приходи Nvidia с рекордни приходи
Чете се за: 00:30 мин.
Пострада сградата на делегацията на Европейския съвет в Киев Пострада сградата на делегацията на Европейския съвет в Киев
Чете се за: 00:37 мин.
Ограничения за смартфоните в Япония Ограничения за смартфоните в Япония
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Да нямаш вода... с години. Ежедневието на жителите на Омуртаг Да нямаш вода... с години. Ежедневието на жителите на Омуртаг
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Повечето мита на Тръмп са незаконни, постанови съд в САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Нови руски удари в Днипропетровск и Запорожие
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Зимнина в евро: Колко ще струва приготвянето на домашната лютеница?
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ