Над 600 доброволци ще се включат в пролетното почистване на София

Кампанията се организира от Столична община и ще се проведе на близо 30 различни локации из града. Всеки може да се включи, като избере удобно място от интерактивната карта на инициативата.

Кметът Васил Терзиев призовава повече хора да се включат, като подчертава, че чистият град зависи най-вече от самите граждани, а не само от институциите.

Участието е лесно – не се изисква специална подготовка, а на място ще има осигурени чували, ръкавици и организация от доброволци и Столичен инспекторат.

В кампанията се включват и партньори, които помагат с материали и популяризиране, така че повече хора да научат и да се включат.

Накратко: отделяш малко време, включваш се в почистването и помагаш София да стане по-чиста и приятна за всички.