„Остров на хвърчилата“: Света Анастасия посреща любители на пъстрите небесни фигури

Остров Света Анастасия край Бургас ще се превърне в „Остров на хвърчилата" на 28 август. Събитието е нова спирка в ежегодната поредица от фестивалите за хвърчила „Виа понтика", която обикаля Българското Черноморие и се организира от Българската кайт асоциация, съобщават от пресцентъра на Община Бургас.

В рамките на еднодневен фестивал посетителите ще могат да наблюдават разнообразни хвърчила в небето над острова. Ще бъдат направени демонстрации с различни видове - от древни китайски модели до ултрамодерни спортни, както и множество обемни хвърчила.

В рамките на събитието организаторите предвиждат и безплатно училище за хвърчила.