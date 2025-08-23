БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
Чете се за: 02:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Парк де Пренс“ отдаде почит към вече бившия вратар на ПСЖ Джанлуиджи Донарума

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Публиката благодари на италианеца, който прекара 4 сезона в Париж.

bdquoпарк пренсldquo отдаде почит вече бившия вратар псж джанлуиджи донарума
Слушай новината

Джанлуиджи Донарума беше бурно аплодиран от феновете след мача на ПСЖ с Анже от втория кръг на Лига 1.

Честването на трофеите, които завоюваха парижани през последния сезон, се превърна в тържествен момент, но в чест на един-единствен играч - Джанлуиджи Донарума.

Докато столичният клуб се наслаждаваше на завръщането си на „Парк де Пренс“ с победа с 1:0 над Анже и показвайки петте спечелени купи, в главен герой на церемонията се превърна италианският вратар, който вече не е част от отбора. Парижани замениха Донарума с Люка Шевалие, който пристигна от Лил.

Облечен в дънки и с черен суичър, стражът бе избутан напред от съотборниците си. Ашраф Хакими и Маркиньос настояха вратарят да се придвижи до трибуната, за да бъде почетен под възгласите на феновете „Донарума, Донарума“.

Италианецът прие поздравите със сълзи в очи, а след това целуна парчето трева, което откъсна от терена, където прекара 4 години от кариерата си.

Луис Енрике не беше много словоохотлив, когато репортерите го попитаха за почитта към Донарума.

„Винаги е хубаво да имаш връзка с феновете. Това е специален момент за Джиджио. Трудно му е, но е хубаво да получи това признание от публиката", коментира наставникът.

„Надявам се да имам възможността да погледна феновете в очите за последен път и да се сбогувам подобаващо“, написа Джанлуиджи Донарума в социалните си мрежи, когато обяви напускането си преди дни.

Свързани статии:

Луис Енрике похвали Люка Шевалие след геройствата срещу Тотнъм
Луис Енрике похвали Люка Шевалие след геройствата срещу Тотнъм
Мениджърът на ПСЖ призна, че големият шум около Джанлуиджи Донарума...
Чете се за: 02:12 мин.
Джанлуиджи Донарума с послание към феновете на ПСЖ
Джанлуиджи Донарума с послание към феновете на ПСЖ
Според информация на вестник "Екип" Донарума вече има споразумение...
Чете се за: 02:27 мин.
#Люка Шевалие #Джанлуиджи Донарума #ПСЖ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
1
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг
2
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима...
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане
3
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се...
Почина мъжът, пострадал в завод "Арсенал" в Казанлък
4
Почина мъжът, пострадал в завод "Арсенал" в Казанлък
"На нас война не ни трябва": Протести за справедлив процес след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
5
"На нас война не ни трябва": Протести за справедлив...
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на три деца загина
6
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Европейски футбол

Французинът Анди Диуф подписа с Интер
Французинът Анди Диуф подписа с Интер
Челси записа изразителна победа при гостуването си на Уест Хям във втория кръг на Висшата лига Челси записа изразителна победа при гостуването си на Уест Хям във втория кръг на Висшата лига
Чете се за: 01:37 мин.
С гол на Фабиан Руис Пари Сен Жермен победи Анже в Лига 1 С гол на Фабиан Руис Пари Сен Жермен победи Анже в Лига 1
Чете се за: 02:35 мин.
Байерн Мюнхен откри кампанията си през новия сезон с рагромна победа, Хари Кейн избухна с хеттрик Байерн Мюнхен откри кампанията си през новия сезон с рагромна победа, Хари Кейн избухна с хеттрик
Чете се за: 01:32 мин.
Бетис записа първи успех в Ла Лига Бетис записа първи успех в Ла Лига
Чете се за: 01:05 мин.
Немяна Матич отново ще играе в Италия Немяна Матич отново ще играе в Италия
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма на световното първенство по художествена гимнастика
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма...
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
След мощната буря в Северозападна България: Описват щетите След мощната буря в Северозападна България: Описват щетите
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Засилен трафик към Гърция - каква е ситуацията в Кресненското дефиле? Засилен трафик към Гърция - каква е ситуацията в Кресненското дефиле?
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Най-малко 5 жертви при преобръщането на автобус с туристи на магистрала в Ню Йорк Най-малко 5 жертви при преобръщането на автобус с туристи на магистрала в Ню Йорк
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Дипломация по оста Москва - Вашингтон: От "светлина в края на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Задълбочава се политическата криза в Косово
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Силен вятър в събота
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ