„Парк де Пренс“ отдаде почит към вече бившия вратар на ПСЖ Джанлуиджи Донарума

Джанлуиджи Донарума беше бурно аплодиран от феновете след мача на ПСЖ с Анже от втория кръг на Лига 1.

Честването на трофеите, които завоюваха парижани през последния сезон, се превърна в тържествен момент, но в чест на един-единствен играч - Джанлуиджи Донарума.

Докато столичният клуб се наслаждаваше на завръщането си на „Парк де Пренс“ с победа с 1:0 над Анже и показвайки петте спечелени купи, в главен герой на церемонията се превърна италианският вратар, който вече не е част от отбора. Парижани замениха Донарума с Люка Шевалие, който пристигна от Лил.

Облечен в дънки и с черен суичър, стражът бе избутан напред от съотборниците си. Ашраф Хакими и Маркиньос настояха вратарят да се придвижи до трибуната, за да бъде почетен под възгласите на феновете „Донарума, Донарума“.

Италианецът прие поздравите със сълзи в очи, а след това целуна парчето трева, което откъсна от терена, където прекара 4 години от кариерата си.

Луис Енрике не беше много словоохотлив, когато репортерите го попитаха за почитта към Донарума.

„Винаги е хубаво да имаш връзка с феновете. Това е специален момент за Джиджио. Трудно му е, но е хубаво да получи това признание от публиката", коментира наставникът.