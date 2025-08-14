Луис Енрике похвали Люка Шевалие след геройствата срещу Тотнъм

Мениджърът на ПСЖ призна, че големият шум около Джанлуиджи Донарума далеч не е бил идеален за клуба.
Люка Шевалие впечатли при дебюта си като първи вратар на Пари Сен Жермен при победата на тима за Суперкупата над Тотнъм, получавайки похвали от мениджъра Луис Енрике.
23-годишният бивш страж на Лил попадна в светлината на прожекторите, след като Енрике ясно заяви по-рано тази седмица, че Джанлуиджи Донарума е отстранен от състава, което накара италианският национал да започне да си търси нов клуб.
ПСЖ забрани на Донарума дори да тренира с първия отбор
Шевалие, който пристигна при парижани в неделя, спечели похвали както от съотборниците си, така и от феновете, след като направи няколко акробатични спасявания, включително опита на Мики ван де Вен по време на изпълнението на дузпи.
"Разчитахме на Люка... той току-що пристигна, но беше време да покаже способностите си. Много сме щастливи, защото успя", каза Луис Енрике пред медиите, след като ПСЖ победи Тотнъм с 4:3 след дузпи.
"Това е ПСЖ, трябва да знаеш как да се справиш с напрежението. Люка е вратар от топ класа, способен е на това. Той си свърши работата и за добре дошъл взе трофей", добави той.
Енрике призна, че големият шум около Донарума далеч не е бил идеален за клуба.
"Всички говореха за ситуацията, за Люка не беше лесно, но той показа страхотен характер", коментира мениджърът, цитиран от Ройтерс.
"Всичко е като сценарий: той влиза и спасява дузпа. Това е добър старт за него, доволни сме", каза съотборникът му Усман Дембеле.
ПСЖ ще започне кампанията си в Лига 1 срещу Нант в неделя.